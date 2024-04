Las que eran amigas, ya no lo son tanto Marcia di Lele llega con la intención de sacar todos los trapos sucios de la participante en 'Supevivientes' y de confirmar el rumor del que tanto se ha hablado en televisión: "Su culo no es natural, yo tengo la prueba y la tiene Pepe del Real en el móvil". La reacción de los colaboradores fue de sorpresa y la protagonista reitera: "Su culito no es natural, el de Makoke sí es natural".

Tras esto, Marcia explica los detalles de su amistas con Lorena Morlote: "Yo he sido clienta y amiga de ella durante muchísimos años, pero ahora ella me debe dinero y consideró que yo era competencia para ella". Además, añade: "No debería ir a 'Supervivientes', tiene muchos trapos sucios, ella tiene uchas deudas que pagar, empezando por mí... además he tenido amenazas de ella y de un amiguito".