Un vecino del hombre que mata a su mujer e hijos en El Prat: "Era una familia muy reservada, apenas les veíamos"

Gabriel, uno de los vecinos de la familia comenta como eran: “Vi al chico el lunes entrando con el coche. Era una familia que no se relacionaba. Hace un año o año y medio que vivían aquí. Además, el vecino explica que “era una familia muy reservada. Los veíamos lo justo, sólo si te los cruzabas al meter el coche o a los niños de vez en cuando si estaban con las bicis en verano, pero últimamente no se les veían. Los vecinos la mayoría nos conocemos y nos saludamos, pero con ellos no había apenas contacto”.