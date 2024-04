Isa Pantoja, ante la nueva vida de su madre: "Ya no siento nada"

Madre e hija no tienen relación desde hace tiempo, aunque no porque Isa no lo quiera, y la colaboradora nos confesaba: "Ya no siento nada, me hace feliz que disfrute de sus cosas, pero no siento nada".

Es más, entiende que cuando las madres dicen basta a sus hijos, como ha pasado con Carmen Borrego, se le aplauda, pero no comprende que no suceda igual con el caso contrario, cuando son los hijos los que ponen el límite: "Parece que los hijos no podemos decir 'oye, ya está', no digo ni que haya sido mala madre ni que no me quiera, eso lo dicen los demás, yo simplemente digo que la quiero, que aquí estoy, no es que diga que no quiero saber nada, es que no me va a afectar lo que haga con su vida o deje de hacer porque yo tengo la mía".