Marido de Raquel, fallecida en una operación de aumento de pecho: "Estuvo 14 min en parada cardiorrespiratoria y nadie se dio cuenta"

Además, Mediana detalla: "Se estaba mareando, le costaba mantener la consciencia y yo observé que por uno de los drenajes sangraba mucho así que, de nuevo aviso a las enfermeras, le cambiaron las bolsitas de los depósitos y así durante varias veces. I ntentamos que viniese algún medico y no lo conseguimos, sobre las 00:00 vino uno diciendo que tendría un vasito que no estaba bien cerrado, pero que en media hora volvería para ver".

Por último, el marido de Raquel relata: "A la hora me llamaron diciendo que estaba en la UCI en estado muy grave. La información que nos dan desde el hospital es que entra en parada cardiorrespiratoria y al parecer nadie se da cuenta y cuando lo hacen, era incompatible. Sobre el presunto cambio de las graficas entiendo que ahí saldría reflejado las constantes vitales. Yo no he llegado a ver el testimonio, no he podido verlo. Llevo seis años de instrucción y de silencio porque no sabemos nada"