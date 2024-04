“A Khun Annan no le hacemos ninguna cruz, hay que agradecerle lo que ha pasado en el día de hoy, pero también es cierto que al aterrizar Rodolfo y los otros, le pedimos la copia del procedimiento y nos dijo que no. Cuando subimos a ver al presidente dijo que sí", afirma el abogado.

“Lo que queda claro es que los abogados tenemos obligación de secreto a no ser que el cliente te releve. La gente está dando vueltas a como Daniel se ha preparado las preguntas, pero ha sido todo el equipo jurídico, además tiene una intérprete que es asesora y que está junto a él”, asegura García Montes.

" Nos ha confesado que él en prisión ha aprendido bastante inglés . Quiero dejar claro que no es una intérprete, es una asesora. Lo más importante es que la médica forense ha dicho que el tema de la pelea , que hay que verla con el reportaje fotográfico , lesión, incisión y mordeduras en los brazos. En el brazo izquierdo, además, tenía una lesión dentro de esas 48 horas", explica el abogado.

"El golpe dicen que es compatible con una pelea, pero dice que no se puede determinar ni la fecha de la muerte ni la causa. En el cráneo, cuando hay una lesión en la parte trasera, el cerebro se desplaza hacia la parte delantera, lo que causa el hematoma que mata en 15 minutos. La caída es una en la que antes se produce un golpe con un objeto", detalla Marcos.

"No han dicho que la caída es en el suelo, es un objeto intermedio y es con lo que estamos. Nosotros hemos dicho que había pruebas ilícitas en un principio y ahí aparece un supuesto cuchillo. Al declarar la empleada de la limpieza que apareció en otra villa un cuchillo y a los 20 días después dicen que está examinado y que tiene ADN de Daniel, de Edwin y de otra persona, ¿Cómo puede haberse contaminado ese cuchillo si no ha estado en la dependencia donde estaban ellos? No lo entiendo", comenta el abogado de Daniel Sancho.