Exclusiva| La madre de uno de los detenidos del triple crimen de Chiloeches estuvo en las inmediaciones de la urbanización

Alfonso Egea muestra en el pantallón los datos: "Los planes que tenían esa noche tanto Fernando como de David, es que intentaron hacer dos robos , trataron de robar a un cliente en un cajero automático, no lejano a la escena del crimen, pero no pasó nadie y cambiaron de plan. Además, otro de los planes que propuso Fernando es decirle a David de acceder a un chalet a través de una escalera y dice literalmente ‘ a navajazos le sacamos el número de una tarjeta de crédito’, esto también quedó desechado", explica.

Sobre quién entró en la casa, el periodista detalla que “Fernando, autor de las puñaladas entró en solitario en la casa. David, usando el vehículo de la madre de Fernando, no entra en la urbanización y le espera en los alrededores, no pisa en ningún momento el domicilio. Wendy, pareja sentimental de Fernando, que fue puesta en libertad con medidas cautelares, ella se quedó en casa de Fernando y no les acompañó en ningún momento en el coche. Había una persona que estaba dentro de la casa y ese es el otro hijo, que nos confirmó un testigo en nuestro programa "Yeray dormía en el piso inferior, pudo escapar y llamó al 112", por lo que no se encontraba de fiesta", comenta el colaborador.