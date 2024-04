Cristian, el exnovio de la joven asesinada en el tripe asesinato de Chiloeches, habría estado en la casa: "Salió corriendo de allí"

Desde que se cometió el tr iple asesinato de Chiloeches , las noticias sobre los presuntos implicados no cesan. Además, 'Vamos a ver' informaba en exclusiva de que Yeray, el hijo de la familia asesinada que encontró los cuerpos sin vida de sus padres y de su hermana, se encontraba dentro de casa y no de fiesta tal y como se había asegurado.

'Vamos a ver' ha podido hablar con el entorno más cercano de estos implicados y todas las informaciones apuntan a que llevarían mucho tiempo organizando el robo, el cual no les salió como ellos habían planificado.

Nuestra reportera nos ha contado cómo habrían sido las horas previas al fatal desenlace de este robo : "El viernes, sobre las 21:00 horas, Fernando ,el presunto autor material, realiza dos llamadas a dos personas y les preguntan si están serenos para hacer unas historia. No les da más detalles, pero les dicen que van a ir Fernando, David y Cristian", ha explicado.

Además, según nos han asegurado, Cristian habría ido esa noche a la casa donde se cometió el triple asesinato, pero se habría ido corriendo y no habría llegado a entrar, motivo por el que la policía le habría dejado fuera del triple crimen, aunque sigue estando entre los investigados y le habrían tomado declaración.

"Llevaban meses hablando de la casa, de lo que había dentro y de realizar este robo. Lo que no sabían era que se iban a encontrar dentro a esta familia. Cristian tenía una orden de alejamiento de Laura, pero que seguirían viéndose todas las emanas e iba a llevársela a cenar para que no estuviera en la casa. Pensaban que los padres no estarían dentro de la vivienda y encontrarse en todo caso solo al hermano, al que calculaban que podrían reducir sin problema", ha apuntado.