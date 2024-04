“Los detenidos se encuentran en libertad provisional. No pueden abandonar el país, tienen los pasaportes totalmente requisados. Se les acusa de pertenecer a una organización criminal , coacciones , tráfico de drogas y también tentativa de homicidio ”, detalla Toño García.

Alfonso Egea añade tras ver estas imágenes que “ellos intentaron, que me hace mucha gracia, refundarse como ‘asociación cultural’ en Cataluña, menos mal que alguien con dos dedos de frente vio que no. Perdieron bastante influencia en Madrid, pero en Cataluña siguen siendo muy fuertes. Funcionan como una organización criminal. En la cárcel es muy difícil que acaben si no tienen un delito de sangre”.