Participante de carreras ilegales: "No hay apuestas. Lo que sentimos es adrenalina"

Un participante de carreras ilegales: "Esto va a seguir sucediendo"

Un corredor: "Dependiendo de la ubicación, se avisa media hora, una hora, dos o tres horas…no se sabe. Las ubicaciones van cambiando"

Un participante de carreras ilegales: "No es miedo a la policía, es más respeto por el tema de las multas y por los puntos"

Un participante de carreras ilegales comparece en el directo de ‘Vamos a ver’ para comentar en que consisten las lanzadas en las que participan y todo su desarrollo, después de que 11 vehículos y 245 personas se identificaran en una concentración de coches en un polígono próximo a Valladolid.

“En el grupo que yo estoy no puede entrar todo el mundo, ahí te tienen que conocer y te tienen que haber visto correr con tu coche si no tú no puedes entrar en ese grupo. Por ahí es donde promueven todo y dicen todo el horario. Dependiendo de la ubicación, se avisa media hora, una hora, dos o tres horas…no se sabe. Las ubicaciones van cambiando. Hay tanto secretismo en las ubicaciones por el tema policía ya que estamos haciendo cosas ilegales. Lo que yo siento es adrenalina, yo te hablo de mi parte, es adrenalina pura y dura", nos ha contado en este reportaje de investigación.

Un participante de carreras ilegales: "Nadie elige a los que corren, tú vas con tu coche y corres"

Sobre si existen apuestas en las carreras ilegales, el corredor comenta: “No, no hay apuestas, y esto lo quiero recalcar, sobre todo. No apostamos coches, no apostamos dinero, no apostamos nada, absolutamente nada. Ahí vamos porque queremos. Nadie elige a los que corren, tú vas con tu coche y corres".

"No es miedo a la policía, es más respeto por el tema de las multas y por los puntos. Mi entorno sabe que yo corro en estas carreras y no lo apoyan, pero tampoco me comen la cabeza, por llamarlo de una manera", detalla el participante.

Por último, el corredor añade: "He estado en varios accidentes. En uno muy conocido, en el del Wanda en verano, donde un Audi voló por una rotonda y en el famoso Atalayuela de Vallecas donde se chocaron dos coches igual que estaba aparcando uno y otro bajaba y se dieron, mala suerte. Si no habilitan nada, algo que, como dicen ellos esté más o menos controlado, esto va a seguir existiendo ilegalmente y seguiréis viendo vídeos de carreras, de quedadas y de cosas".

Ana, la madre de Cristian, un joven de 20 años que falleció en Vitoria cuando un coche se empotró contra el suyo cuando venían de una carrera ilegal, comparece en el directo para explica lo que sucedió con la pérdida de su hijo.