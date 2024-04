Rossi cuenta la verdad y desvela el mensaje que Edmundo envió a Teresa Campos: "¡Me lo enseñó ella misma!"

"La historia de casarse sí me la creo , Teresa era una persona muy generosa, se lo pudo decir perfectamente porque ella estaba muy enamorada", comenta Rossi ante la audiencia. Tras esto, el periodista añade: "También es verdad que a Teresa no le gustaba viajar, otra cosa es luego irte dos meses y ahí empiezan los problemas. Per sí es verdad que al principio pasaran días y días sin salir de la casa".

"A mí Teresa me dijo 'con un WhatsApp te callo la boca'. Me lo enseñó y decía: 'Te he dejado 30.000 euros, si quieres más dinero sólo tienes que pedírmelo", dice Rossi sobre el mensaje que Bigote mandó a Teresa Campos. Por último, el colaborador sentencia: "Teresa me contaba que era el hombre que más feliz le hacía, que le hacía detalles como llevarle dos filetes de pollo... eso lo he leído yo en su teléfono, ¡enseñado por ella misma!".