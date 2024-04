Joaquín Prat, tras las últimas informaciones sobre el juicio de Daniel Sancho: "Algún día lo contaremos todo"

" Hemos tenido acceso a un documento, el 241, donde ese 4 de agosto, el día que la policía va donde Daniel Sancho presuntamente depositó el cadáver del médico y recopilaron tres partes en concreto". "La policía encontró una mano izquierda, un cráneo y un tórax", confirma de forma tajante el periodista sobre las partes del cadáver de Edwin Arrieta encontraron los agentes. Además, para terminar, añade: "Así lo refleja la policía durante los primeros meses de investigación. Luego la policía se desdijo, dijo que no había encontrado ningún tórax y, por lo tanto, es clave para decir que no se determina la causa de la muerte", explicaba y recordaba que el tórax es la parte más importante del cuerpo porque se detallan cómo habrían sido todas las puñaladas.

Juan Ospina, abogado de la familia de Edwin Arrieta, aseguraba ante los medios de comunicación que esta información no era verdadera y que en el sumario del caso no aparecía ningún "tórax". Tras escuchar sus palabras Álvaro López ha explicado al detalle todo el sumario y ha vuelto a mostrar el documento en el que aparece escrita la palabra tórax: "Me lo esperaba porque es normal que te contradigan cuando algo perjudica al cliente, pero hay formas y formas de hacerlo. Nos reafirmamos punto por punto sobre la información que dimos ayer y le facilitamos el documento a cualquiera que quiera verlo. Igual quien sufre esa desinformación es él porque o no se lo ha leído al detalle o porque no le han pasado toda la información que se dio ayer", sentenciaba.