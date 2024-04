Bárbara Rey dice qué piensa de la boda de su hijo Ángel y ataca duramente a su novia: "Es una falsa total"

Ángel Cristo y su novia se casarán por el rito garífuna en Honduras durante la participación del concursante en 'Supervivientes'. Pero ¿Cómo se ha tomado Bárbara Rey esta decisión de su hijo? La vedette no tiene relación con Ángel desde que protagonizara una demoledora entrevista en su contra. Sin embargo, teniendo en cuenta su conflicto, sorprende su reacción...

Pepe del Real buscó la reacción de Bárbara y, en su conversación, la artista se mostraba feliz con que su hijo esté tan enamorado: “Yo me alegré de ver a mi hijo tan feliz".

Sin embargo, no tiene las mismas palabras para Ana Herminia, su futura mujer, a la que califica como una "falsa total" porque cree que se mostraba más cariñosa con su hijo durante el directo que cuando no lo estaban: "Sin respeto porque cada vez que estaban ellos hablando solos, no se besaban pero cuando conectaban con Carlos Sobera ahí empezaba ella a darse beso y luego la gili***, decía, imitándola".