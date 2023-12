Ángel Cristo saca la cara por su padre: "Fue un maltratador, pero es que mi madre le volvió loco, nunca debió casarse con ella"

Ángel Cristo no se perdona la entrevista que dio hablando de su padre: "Era un hombre acabado y eso precipitó su muerte"

Ángel señala el error de su padre: "Él era un hombre antiguo de circo y ella era Bárbara Rey, demasiado moderna para él"

Ángel Cristo, sobre los sucesos que señalan a su tío: "Ocurrió algo en La Moraleja, mi madre debió dejar que muriera solo"

La entrevista a Ángel Cristo en '¡De viernes!' está dando mucho, pero que mucho que hablar. El hijo de Bárbara Rey y el domador de circo Ángel Cristo ha protagonizado por tercer viernes consecutivo la noche de Telecinco. Ángel Cristo Junior ha contado, en esta ocasión en directo desde plató, cómo se desarrolló su infancia en la casa de La Moraleja y ha relatado con todo lujo de detalles cómo fue para él y para su hermana crecer en un entorno marcado por la violencia y las sustancias tóxicas.

No sin polémica entre los colaboradores, Ángel ha relatado los malos tratos que su madre sufrió por parte de su padre, pero así mismo ha retratado también a la vedette como "una de las mujeres que le han maltratado a lo largo de su vida". Ángel Cristo no justifica los malos tratos de su padre hacia su madre, pero sí que explica lo difícil que, en su opinión, era vivir con alguien como Bárbara Rey:

"Los hijos no deberían estar para proteger a los padres, debería ser al contrario, yo no he tenido ni infancia, ni adolescencia, he tenido que estar durante años pendiente de mi madre y de una casa enorme, tengo que perdonarme a mí mismo porque he dejado que tanto mi madre, como mi hermana y mi ex mujer hagan conmigo toda la vida lo que les ha dado la gana (…)

Yo no justifico a mi padre, yo solo me arrepiento de haber dicho de mi padre cosas que yo no quería contar, mi madre me convenció de dar una entrevista en televisión hablando sobre mi padre para conseguir dinero con los que pagar mis estudios, un dinero que luego no se empleó para eso (…) Es algo que yo no me perdono, a mi padre con aquello lo machacamos, él estaba solo y yo sé que él lo hizo mal, pero estaba enfermo y estaba muy solo, estaba muy destruido (…) Tanto mi madre como mi padre, cada uno a su manera, son unos maltratadores (…)

Mi padre cometió el error de casarse con mi madre, él era un hombre de circo y no debió elegir a esa mujer, no niego que mi padre maltratara a mi madre, pero ella prácticamente enterró a mi padre (...) Era merecido acusarle por lo que hizo, pero al final de su vida ya estaba deambulando solo, no era necesario hacer con él esa carnicería".

Ante las críticas de algunos de los colaboradores del programa, Ángel Cristo ha intentado matizar sus palabras dejando claro que, en sus propias palabras, su padre era un "violento maltratador" que cometió el error de casarse con una mujer "demasiado moderna para él":

"Mi padre era un celoso patológico y no era fácil vivir con una mujer como Bárbara Rey, pretendida por cientos de hombres, él como hombre antiguo de circo no lo supo llevar, él era un maltratador y ella era muy complicada, en muchos sentidos mi madre volvió loco a mi padre (...) Mi padre era un buen hombre, nos quería con locura a mi hermana y a mí, yo quería sacarle de las drogas, pero no se dejó ayudar (...) Mi padre murió antes de tiempo por el machaque que se le hizo, estoy convencido, era una persona enferma que necesitaba ayuda, no que le machacasen hasta el extremo (...) Él sabe lo que hizo mal, bebió y se drogó muchísimo, pero yo le quería y le quiero (...)

Mi madre nunca me ha prohibido ver a mi padre, pero sí que me condicionaba porque antes de ir a verle me contaba que él le había pegado y claro, ver a un padre que ha pegado a tu madre no es de buen hijo (...) Mi padre era una pesadilla en cuanto a la violencia que suponía vivir con él, pero para mí la pesadilla real ha sido mi madre, con ella es con quien yo pasé la infancia y a la adolescencia".

Ángel recuerda emocionado la última vez que habló con su padre

Hay algo que atormenta profundamente al hijo de Bárbara Rey. Ángel no ha podido perdonarse la entrevista que dio en televisión hablando de su padre y de la mala vida que el domador le dio tanto a su madre como a ellos. Ángel siente que con aquella entrevista machacó a un hombre que "ya estaba acabado", y que sus actos y los de su madre precipitaron la muerte de su padre: