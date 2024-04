Joaquín Prat, indignado ante la actual Ley del menor :"Es una auténtica basura que ampara a asesinos"

"No sé qué tiene que pasar para que alguien se siente a modificar una ley que es profundamente injusta con las víctimas . El que lleva un arma blanca es jun desgraciado que lo que va a hacer es utilizarla en cuanto tenga la más mínima oportunidad. Es un delincuente y no puede ser que lleves un arma blanca y se quede todo en una sanción administrativa ridícula que la mayor parte de las veces", ha reflexionado el presentador.

"El que lleva un arma blanca es para utilizarla y por lo tanto hay que empapelarlo como se merece . No sé si con una condena menor y que cuando la vuelvas a liar te metan en el hotel reja para que te lo pienses cada vez que llevas una de esas herramientas para arrebatar vidas. Te matan a un hijo y el sistema no para de jo....e la vida para que no puedas pasar página", ha concluido Prat.

“Estamos nerviosos. Esa noche detienen a uno de los chicos y viene hoy como testigo. Tenía navajas, drogas y una bicicleta que aparece en el lugar del crimen. A las 3:30 estaba ese mismo matando a mi hijo y así es la cosa, no entiendo la forma de proceder. Pensamos que los cinco deberían estar imputados y no tres como testigos. Son las normas jurídicas que tenemos y es lo que hay. Parece ser que uno de ellos vivía ciertos periodos por Palomares, pero no puedo corroborar nada, en principio no se conocían de nada", comenta el padre.