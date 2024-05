Exclusiva | La declaración del camionero que arrolló mortalmente a dos guardias civiles en un control

Ahora, 'Vamos a ver' ha tenido acceso en exclusiva a la declaración de este camionero , que asegura que no vio el dispositivo de control en el que arrolló mortalmente a seis personas.

El conductor no había bebido y efectuó las paradas estipuladas: "No bebí nada. La última vez que paré eran las 22:30 horas a comerme una pizza en una área de la A4", asegura.

Sobre si se percató de la existencia de un control, el acusado es claro: "No lo vi. Era una noche oscura... de verdad que no vi nada", asegura. Además, el conductor llevaba velocidad de crucero: "Iba a 90 kilómetro por hora". Nunca frenó, solo hizo un giro al final cuando ya había impactado: "Había chocado con un vehículo y ya fue cuando intenté quedarme y no... La carga ya empujó".