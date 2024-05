Kike Calleja se siente “utilizado” por Ana Herminia: “No voy a participar de ningún juego para hacer daño a nadie”

“Me estoy empezando a cansar de que me utilicen para sacar una historia”, se quejaba el colaborador de ‘Vamos a ver’ tras la entrevista en la que Ana Herminia habló del conflicto de su pareja, Ángel Cristo, con Arantxa del Sol en ‘Supervivientes’.

Y es que Kike Calleja insiste en que él tan sólo habló con Arantxa del Sol sobre una llamada y le alertó de que no hablara de su vida privada con Ángel porque la estaba poniendo “verde”.

El concursante habló de una conversación entre Ana Herminia y Finito de Córdoba, marido de Arantxa, pero nada más: “No voy a participar de ningún juego para hacer daño nadie. A partir de ahí, como me sigan tocando las narices, voy a tocar medidas”, advertía.

Cada vez más enfadado, el colaborador dejaba clara cuál va a ser su postura hasta ahora: “Al final me voy a cansar, me voy a cabrear y voy a tomar medidas de verdad".

Y es que siente que se le está cuestionando, algo que no está dispuesto a permitir: "No voy a aguantar que se me ponga en entredicho. Estoy cansado de que la gente sea una sinvergüenza”, concluía el colaborador.