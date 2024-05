Ana Herminia Illas le declara la guerra a Arantxa del Sol, esta noche en '¡De viernes!': "No la soporto"

La nuera de Bárbara Rey no tiene ninguna intención de callarse y hablará sobre todos los frentes que tienen abiertos tanto ella como su pareja, que actualmente se encuentra concursando en ‘Supervivientes’.

Además, parece muy dispuesta a declararle la guerra a Arantxa del Sol, de la que dice palabras muy contundentes: “No la soporto (..) Hay una cosa que se llama confianza y si ella no confía en su marido, es problema de ella”, declara.

Pero eso no es todo, la novia de Ángel Cristo Jr. tendrá tiempo para responder a todas las incógnitas sobre su suegra, Bárbara Rey: “Imagínate lo que me importa que me critique. Si sigue por ese camino, se va a seguir perdiendo muchas cosas de su hijo”.