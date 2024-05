Ana, la novia de Ángel Cristo, carga contra Bárbara Rey: ''Si quieres recuperar a tu hijo, cállate''

La novia de Ángel Cristo no lo ha dudado ni un segundo a la hora de ponerle los puntos sobre las íes a Bárbara Rey tras unas declaraciones que dio sobre la reciente boda de la pareja y ha dejado muy clara su postura hacia la familia de Ángel.

Ana ha desvelado que no cree que Ángel de su brazo a torcer porque según indica, “se cruza y no hay vuelta atrás”, aunque sí que ha reconocido que su pareja le preguntó por su familia cuando fue a visitarle a Honduras: “Me dijo cómo se estaban portando conmigo y no quise desestabilizarlo”.