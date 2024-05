La reaparición de Gabriela Guillén tras un mes y medio en Paraguay: "Os inventáis todas las cosas"

Gabriela decía que tanto ella como su pequeño se encuentran "muy bien" y sonreía cuando la prensa le preguntaba si no echaba de menos a los reporteros.

Aseguraba que no hay ninguna novedad en su demanda de paternidad pero sí aclaraba lo que se ha publicado y es que se dice que Bertín ha visto fotos del niño gracias a su amigo común, 'El turronero': "Pero si 'El turronero' no tiene whatsapp. Os inventáis todas las cosas de verdad ¿Cómo va a tener fotos del niño?"

"No he visto nada, lo siento", decía Gabriela y es que no ha querido comentar es la polémica entrevista de Bertín Osborne en la que la presentadora le preguntaba: "¿Las mujeres y los caballos?"; "hoy en día ya, los caballos", decía él.