La hermana de Manuela Chavero, sobre la declaración del presunto asesino: "En mi cabeza no entra que alguien se crea lo que dice"

“La verdad que lo estamos pasando bastante mal toda la familia. Después de 8 años tener que revivir todo es como volver a empezar de nuevo. Después de 4 años tuvo tiempo para pensar todas las estrategias posibles , primero para que no se descubriera le cuerpo y después ya para pensar qué podía hacer para que no le hiciesen culpable a él", detalla la hermana.

"En mi cabeza no entra que alguien se crea lo que dice, pero para mí todo lo que dice es mentira y si hay pruebas suficientes para demostrar que es culpable pues…tengo mucha confianza en la justicia, aunque no me va a devolver nunca a mi hermana, no la voy a ver nunca más, pero se hará justicia con lo que esta persona supuestamente le hizo a mi hermana”, asegura Mari Carmen.