Bárbara Rey se pronuncia sobre la expulsión de su hijo de 'Supervivientes': "No me sorprende nada, estaría saturado"

La hermana de Ángel Cristo: "Estoy enterada de todo porque me lo han ido mandando"

Bárbara Rey, sobre 'Supervivientes': "No estoy siguiendo nada del programa por salud"

El revelador comentario de Ángel Cristo a sus compañeros que dejaría entrever que quería ser expulsado: "Dijo que estaría el tiempo que quisiera"

Tras la expulsión disciplinaria de Ángel Cristo Jr. de 'Supervivientes' por saltarse la línea de seguridad y poner en peligro tanto su integridad física como la del equipo del programa, 'Vamos a ver' nos ofrece las imágenes de Bárbara Rey y Sofía Cristo, donde han sido preguntadas por la prensa.

La hermana de Ángel Cristo que se dirige hacia un coche rápidamente con intención esquiva ante la prensa explica que “estoy enterada de todo, me lo han ido mandando, pero no voy a opinar nada".

Por otro lado, su madre, Bárbara Rey, tras verse inmersa en varias polémicas después de que su hijo estuviera en los platós hablando de su relación y criticándola en numerosas ocasiones, se ha pronunciado sobre la expulsión de Ángel del reality: "Me encuentro bien. No voy a hablar nada de eso, sabes que te aprecio un montón, pero en mi vida no me sorprende nada. Creo que estaría saturado, no estoy siguiendo nada por salud”, sentencia Bárbara Rey .

El ya exconcursante acaba de llegar a España y hemos podido verle en el aeropuerto de Madrid, donde se ha mostrado con una actitud desafiante. Acompañado por su tridente, Ángel Cristo no ha dudado en embestir a los concursantes cuando le han preguntado por su paso por el reality, cuyo comportamiento no ha dejado a nadie indiferente, o por las últimas declaraciones de su madre, Bárbara Rey, diciendo que no le ha sorprendido su actitud en el programa.

El mapa del recorrido que hizo Ángel Cristo en su huida

Lo primero que descubríamos en 'Supervivientes: Tierra de Nadie', era el recorrido de la huida de Ángel Cristo. El hijo de Bárbara Rey llegó a cruzar a pie todo el Cayo Cochino Menor. La zona es de extrema peligrosidad, con barrancos y fauna salvaje, entre otras amenazas.

Ángel Cristo pide perdón por su desaparición

Momentos más tarde, Carlos Sobera conectaba con Ángel Cristo. "Quiero pedir disculpas a la organización, al programa y a todas las personas que se han preocupado por mí, porque no he pensado en las consecuencias y he actuado de forma inconsciente", decía el superviviente en primer lugar.