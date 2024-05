Ana Herminia reacciona a la expulsión de Ángel Cristo Jr. de 'Supervivientes': "Le quedaste demasiado grande a todo y a todos"

Desde que se supiera la noticia de su expulsión, su mujer ha reaccionado a través de redes sociales. 'Así es la vida' se hacía eco del último mensaje que Ana Herminia ha publicado en Instagram en el que decía: "No hace daño quien quiere sino quien puede". Es más, cree que con esta decisión, el concurso les ha hecho "un gran favor".

Y, dicho esto, Ana Herminia se despedía con un hashtag asegurando que el 'team Ángel' "no se va a ningún lado".

Antes de conocer la decisión de la organización y tras ver lo ocurrido, Ángel Cristo se disculpaba: "Quiero pedir disculpas a la organización, al programa y a todas las personas que se han preocupado por mí, porque no he pensado en las consecuencias y he actuado de forma inconsciente".