Todo lo que no se vio tras la expulsión de Ángel Cristo: de las lágrimas de Aurah Ruiz a la perfecta imitación de Kiko Jiménez

La expulsión de forma disciplinaria de Ángel Cristo de 'Supervivientes' sigue dando todavía mucho de qué hablar. Ya no solo fuera de Honduras, sino también en la isla. Los concursantes no han tardado en reaccionar y ha sido el tema más recurrente estos días entre los supervivientes. Algunos se lo han tomado mejor que otros, algunos le recuerdan más que otros y hay quien se arrepiente por lo que pudo haberle dicho y no le dijo o por el contrario, lo que le dijo y ahora se arrepiente de sus palabras.