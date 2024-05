Joaquín Prat, tras la salida de Ángel Cristo de 'Supervivientes': "Para mí sin duda es el concursante de esta edición"

El presentador, sobre Ángel Cristo: "Iba directo a la final"

Joaquín Prat: "Ángel debe estar lamentando el arrebato que le lleva a ser expulsado"

Joaquín Prat defiende a los fans de Taylor Swift: "Se pueden gastar el dinero en lo que quieran"

'Vamos a ver' analiza la salida de Ángel Cristo Jr. de 'Supervivientes', tras la expulsión disciplinaria que el programa le interpuso por exceder la línea de seguridad de la isla y poner en peligro su integridad física y la del equipo.

"Si no hacemos trampas en solitario y les pedimos a los concursantes de un reality que lo den todo, para mí Ángel Cristo sin duda es el concursante de esta edición de 'Supervivientes'. Lo único que debe estar lamentando, ahora que ya tiene mucha más información, es el arrebato que le lleva a ser expulsado porque Ángel iba directo a la final", asegura Joaquín Prat.

El ya exconcursante se enfrentaba a su primera entrevista tras volver de Honduras, y antes de entrar al plató, hablaba desde la 'sala vip' en directo con Sandra Barneda, a la que asegura que, dentro de lo que cabe se "encuentra bien" después de la expulsión disciplinaria. Este estaba acompañado del tridente con el que ha pasado gran parte del concurso y con la bandana roja puesta en la cabeza, de la que se emocionaba al hablar: "Esta es la primera que me hice en la isla, que la gente pensó que era por Rambo, pero en realidad era por mi padre".

Tras estas primeras palabras, Ángel Cristo se sentaba en plató y comenzaba asegurando que cuando decidió escaparse "nunca pensó en las consecuencias". Como aprovechando para disculparse: "Me arrepiento de las últimas palabras que dije, no puedo justificarlas, solo puedo pedir disculpas y perdón a la gente que pude ofender, en ese momento me expresé mal".

Según iba avanzando la noche, podía volver a revivir las imágenes del duro enfrentamiento con Aurah Ruiz que propiciaba su huida, algo que quería explicar. "No voy a justificar la frase que dije, solo quiero pedir disculpas. Yo consideraba a Aurah una buena amiga, en ese momento no entendí por qué me atacó, elegí unas palabras que no eran las adecuadas, generalicé, pero fue porque he vivido un año muy duro, no sé por qué lo dije, pero no lo intento justificar...

"No soy machista, me he criado con mujeres, para mí son lo más importante. Me equivoqué. Aurah no sabe lo que es por un error no poder ver a tu hija y decirme eso... en ese momento exploté, me llevó a un límite que yo jamás pensé que podía llegar", entonaba él y es que afirmaba no saber que ocurrió con su relación con Aurah, de la que aseguraba que admiraba y que llegó a ver como su mejor amiga allí: "No sé por qué esa semana me buscó varias veces", continuaba.

El hijo de Bárbara Rey habla de su huida en Honduras

Después de explicar esto, Ángel Cristo hacía frente a las imágenes del momento de su desaparición y todo lo que pasó en Honduras estas horas, dando más detalles sobre el motivo que le llevó a esto: "Aurah dijo lo que dijo, pero también dijo que yo merecía ver a mi hija solo esas 30 horas al mes, yo sé lo que he vivido. Cuando yo era un niño y mi madre me echaba de casa o discutía conmigo, yo me escapaba y a veces he estado noches enteras fuera durmiendo en un bosque en una encina. En ese momento, yo no pensé en irme y no volver, pero me encontré en una situación en la que no paraba de caminar".

"Puse mi vida en peligro y también la seguridad de las personas que me estaban buscando", reconocía Ángel. Como también aseguraba que esto no era nada premeditado para irse del concurso: "No es así. No pensé en las consecuencias de marcharme. Todo lo que hecho en el concurso ha sido de una forma natural con mis aciertos y mis equivocaciones. Yo no me quería ir, quería alejarme de la playa, necesitaba el silencio. Me encontré caminando y no sabía cómo volver, seguí en la dirección en la que pensaba que podía encontrar otra orilla"

Ángel Cristo habla de su concurso y su vuelta de Honduras

El hijo de Bárbara Rey relataba cómo han sido los días de aislamiento: "Ha sido una vuelta a la realidad muy dura, encontrarme con la vida real otra vez, lo que uno vive allí no se puede explicar con palabras". "Yo he sido yo mismo con el concurso con los momentos buenos y malos, ahora mismo estoy muy sensible porque salir de allí y volver a la civilización ha sido un golpe muy fuerte", aseguraba.

Y reflexionaba sobre cómo se ha sentido en el concurso: "Nunca me lo imaginé, aunque la gente piense que pertenezco a la televisión, nunca había estado en un reality y, muchas veces, me he sorprendido a mí mismo de mis intervenciones y de cómo gestioné las dificultades".

El perdón de Ángel Cristo al equipo: "Sé que lo pasaron muy mal cuando me escapé"

Por último, Ángel Cristo se emocionaba al ver su paso por el concurso y, entre lágrimas, dedicaba un mensaje: "Me gustaría perdón al equipo, a las personas que no salen en las imágenes por haberles preocupado, sé que ellos me han cogido cariño y yo a ellos, a pesar de que no podían hablar con nosotros. Sé que cuando me escapé lo pasaron realmente mal. Hay un equipo humano maravilloso, a pesar de que hayan pasado cosas que no se puedan entender, quiero que sepa la gente que este programa merece la pena".