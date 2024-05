La dura discusión de Ángel Cristo y Aurah Ruiz que propició la huida de este de la playa: "No vuelvas a hablar de mi familia"

Mientras repartían el azúcar que les tocaba a cada uno en 'Playa Condena' ante la recompensa que habían ganado, Aurah se daba cuenta de que una pequeña parte se había caído al suelo y esto terminaba en un conflicto total con Ángel Cristo. "Podéis recoger los granitos de la arena", decía él, lo que hacía responder a Aurah: "A mí me respetas" . Y, ante estas palabras, el concursante no se callaba: ¿Igual que me respetaste tú al llamarme desequilibrado? Juegas con la mente de la gente, quedaste como lo que eres".

Además, Ángel mostraba su descontento con que Aurah hubiera nombrado a su hija durante este puente. "Y tú has jurado por tu hija, vergüenza debería de darte, ahora me cuadra que hayas visto a tu hija en un año 30 veces", entonaba Aurah ante esto y esto hacía estallar completamente al hermano de Sofía Cristo: "Eres una pobre desgraciada, no vuelvas a hablar de mi familia nunca más, no tienes ni idea. Eres una indigente mental". Y, tras esto, Ángel Cristo entonaba un desafortunado comentario sobre las mujeres que hacía saltar a Arkano: "Ese comentario..."