Los mensajes del asesino confeso de matar por asfixia a una menor: "Siempre ha dicho que soy un psicópata"

Asegura que l a muerte de la joven se produjo debido al juego de la asfixia : "Hicimos el juego de la asfixia, que era lo principal de ese encuentro, pero también íbamos allí a pasar la tarde". Además, relata con todo tipo de detalla cómo fue el momento de la muerte: "Se acostó, tomó aire varias veces y le apreté el cuello. No pensé en que fuera a salir mal, lo había hecho varias veces, no se me pasó por la cabeza que fuera a salir mal. Apreté con toda mi fuerza y mi peso".

El acusado ha asegurado que ni siquiera sentía atracción física por su víctima: "No tenía ningún interés sexual en Khawla. No sé por qué le metí los dedos en la vagina. Estaba en shock", ha dicho en sus declaraciones.

Pero esta versión se contradice con lo que le dijo al 112: "Quería que viniese la policía porque he matado a una chica". Además, tras el crimen le mandó a un amigo suyo una serie de mensajes acompañado de la fotografía del cadáver desnudo de Khawla: "No sé tío, se me ha ido la p... cabeza. Yo te había dicho desde siempre que soy un psicópata. Yo no nací para existir en este mundo ni en ninguno. Yo lo dije siempre, que no me gustaba existir".