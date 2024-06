El motivo del ingreso de Julián Muñoz: "En casa no se pueden atender las necesidades que tiene"

Y es que Julián está "en una fase" en la que necesitaría estar hospitalizado: "En casa no se pueden atender las necesidades que tiene". De hecho, según la periodista, tras su último ingreso solicitó el alta voluntaria porque los cuidados que se le estaban dando se los podían prestar en casa pero ahora está en circunstancias diferentes.

Sobre todo, las dudas se centraban en Fernando, a quien hasta ese momento habíamos conocido como pareja de Mayte Zaldívar, sin embargo, un confidente aseguraba: " Julián no paraba de decir que era una pena que después de tantos años su pensión se perdiera. Y con esa naturalidad, me consta que fue Fernando a quien se le ocurrió la idea (...) Les dijo 'Oye ¿Y por qué no os casáis y ya está?"