La boda de Julián Muñoz y Mayte Zaldívar | Rappel nos da detalles y cuenta en qué lugar está Fernando, quien era pareja de Mayte: "Es un familiar más"

El periodista nos daba detalles y es que decía tener el certificado de matrimonio: "Fue el día 30 de enero de 2024 a las 10:00 en una notaría de Marbella, no vamos a decir el nombre del notario ni vamos a dar más datos’’.

Desde que se conociera la información, Mayte Zaldívar ha guardado un escrupuloso silencio ante las preguntas de los medios de comunicación. Muy diferente ha sido la actitud de Julián, que se mostraba muy enfadado preguntando a los reporteros si no saben que está enfermo: "¿Usted sabe lo que es estar enfermo con un cáncer como el que tengo?"

Allí estaba la hija mayor de Mayte y Julián, sus nietas, las parejas de sus nietas, entre otros. También estaba Fernando pero ¿Cuál es su papel ahora en la familia? Rappel nos hablaba de él como la persona "que era pareja de Mayte" y que ahora está integrado entre ellos "como un familiar más": "Él estaba allí, es que él vive en el apartamento de al lado, Mayte tiene ahí un piso y está viviendo con Julián, Fernando tiene otro piso y otro las hijas de Mayte, claro siguen teniendo amistad, no han tenido entre ellos nada malo".

Según Rappel, Mayte ha hecho esto porque siente mucho cariño por Julián Muñoz y ha estado pendiente durante su enfermedad y su último ingreso hospitalario: "Mayte no olvida pero perdonar. Lo quiere mucho, ha vuelto por cariño. Necesita que lo ayuden ¿Cómo no le va a ayudar Mayte? Si ella ha llegado a estar en la cárcel por haber sido su mujer".

Además, insistía en lo que ya contó Mayte, que Julián le pide perdón todos los días por haberla dejado y que ella dice estar hasta "la coronilla" de sus disculpas dado que no tiene que pedirle más perdón: "Julián estuvo con mucha broma, muy simpático y, en un momento dado, dice 'te lo tenemos que decir. Nos hemos casado' y yo y digo 'enhorabuena, me parece muy bonito'. Pero no fue un almuerzo para celebrar una boda ni para nada, fue espontáneo".