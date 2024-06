La emotiva carta de la madre de Francisco de Pablo, el joven hallado muerto en Aldea del Fresno: ''Estoy aliviada, por fin se va a hacer justicia''

Los restos de Francisco de Pablo , un joven de 32 años que desapareció el pasado 21 de marzo de 2022 , han sido encontrados enterrados en una finca de la localidad madrileña de Aldea del Fresno. De momento hay seis personas detenidas, y aunque en un principio el homicidio no estaría relacionado con un ajuste de cuentas, por el momento no se descarta ninguna hipótesis.

''Como madre estoy destrozada, son mas de dos años de sufrimiento, de no saber qué le pasó a mi Francis. Ayer me dieron la noticia, mi hijo ha aparecido en una finca de Aldea del Fresno enterradito más de dos años. Tienen a seis detenidos y parece ser que entre ellos hay una mujer'', comienza leyendo la carta Juana.

''Dentro del dolor hoy estoy más aliviada porque por fin se va a hacer justicia y lo podré enterrar y así descansaremos los dos. La investigación sigue en secreto de sumario. Lo ocurrido no ha tenido que ver con asuntos de drogas, ajustes de cuentas. Quiero agradecer con todo mi corazón el trabajo de la policía de Hortaleza, a los medios de comunicación para que el caso siguiera vivo, a Joaquín Amil y su asociación 'Sos desaparecidos' y a Juan Manuel Medina por su lucha para que se siguiera investigando, muchas gracias a todos'', finaliza el escrito.

Después de leer la carta, la madre del joven, destrozada, ha explicado que durante dos años ha movido cielo y tierra para intentar dar con su hijo: ''Era necesario para descansar, voy a tener el dolor para el resto de mi vida, pero me siento afortunada de que lo hayan encontrado por fin''.

Además, ha afirmado que desde el principió pensó que a su hijo le habían matado porque ''él no se habría ido'': ''Tenía a sus animalitos que los quería, me tenía a mí, a su abuela, a su familia, a sus amigos y no se llevó nada, solo unas llaves y un móvil. Era evidente que algo gravísimo le había pasado''.