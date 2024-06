'Vamos a ver' muestra la priemera reacción de Bárbara Rey a la nueva entrevista de Ángel Cristo Jr.

Ángel Cristo acusa a su madre de "racista" con Ana Herminia y con la hija de esta: "La conozco muy bien"

Sofía Cristo rompe su silencio tras la entrevista de su hermano en '¡De viernes!': "No hay ninguna puerta abierta a la reconciliación"

‘Vamos a ver’ muestra la primera reacción de Bárbara Rey tras la nueva entrevista de Ángel Cristo Jr en '¡De Viernes!', donde responde a las declaraciones que han dado estas últimas semanas su madre y a Sofía Cristo y acusa a la exvedette de “racista”.

La prensa se dirige hacia Bárbara dentro de un parking para preguntarle sobre la acusación de su hijo, a lo que la artista responde: “Estoy bien, Sofía también y estamos bien gracias a Dios”, manteniéndose esquiva con los medios y sin querer responder a la pregunta.

Ángel responde a su madre tras sus últimas declaraciones

Uno de los motivos por los que madre e hijo se han distanciado aún más no es otro que la característica cinta roja que el concursante ha llevado en la cabeza durante semanas en su aventura de 'Supervivientes'. Para Bárbara, esa cinta roja era una especie de homenaje a Ángel Cristo padre, lo que ella misma llamó como "apología de un maltratador". Ángel se ha explicado y ha respondido a su madre:

"La cinta roja no tiene sentido que la compare con el maltrato y con mi padre, precisamente en Honduras lo que he hecho es terminar de perdonarle y quedarme con lo bueno de él, no tiene ningún sentido que mi madre lo relacione con algo así. Yo siempre he dicho lo que mi padre ha hecho mal, pero también he dicho lo que ha hecho bien, y eso es algo que me molesta de mi madre y de mi hermana, que solo hablan de lo que él ha hecho mal".

Para Ángel Cristo Junior no existe posibilidad alguna de reconciliación con su madre porque, en sus propias palabras, no hay nada bueno en estar cerca de ella:

"La relación con mi madre está rota para siempre, yo no le deseo nada malo, pero el cordón umbilical está roto para siempre. Tanto mi madre como mi hermana se han dedicado a atacar a Ana precisamente cuando yo estaba lejos. En la isla no pensé en mi madre para nada, si tuviera que quedarme con algo bueno de ella me quedaría con que me enseñó a nadar, como ella ha contado, me tiraba al agua y a nadar, no quedaba otra".

Ana Herminia, la gran preocupación de Ángel Cristo

Ángel Cristo le ha desvelado a los colaboradores de '¡De viernes!' que en los muchos años que ha estado al lado de Bárbara Rey durante su infancia y su adolescencia, ha escuchado cómo la vedette hablaba mal de prácticamente todo el mundo, desde las personas que les rodeaban hasta los colaboradores que veían por televisión.

Por esta razón, para Ángel no es de extrañar que su madre, en la intimidad, haya hablado en términos negativos sobre Ana Herminia e incluso sobre su hija, una niña pequeña fruto de una relación anterior de la venezolana y hacia la que la vedette no tendría demasiado buen trato:

"Me preocupaba mucho lo que le pasase a Ana aquí mientras yo estaba en la isla, porque aunque a ella le guste la televisión, que no digo yo que no, es duro y se pasa muy mal, yo le advertí, yo sé lo loco que te puedes volver si pasas mucho tiempo metido en este mundo. Mi niña, la niña de Ana, se porta estupendamente, es una niña que no molesta, pero a mi madre hasta le molestaban de ella cosas que no molestaban a nadie. No puedo especificar qué comentarios ha hecho sobre Ana, pero conociéndola estoy seguro de que ha rozado el racismo a la hora de hablar de Ana mientras yo no he estado".

La respuesta de Sofía Cristo

Hay que decir que él ha vuelto de Honduras con muchísimas granas de hablar y así lo demostró en la última entrevista que concedió en ‘¡De viernes!’, donde dejó claro que no está dispuesto a enterrar el hacha de guerra contra su hermana.

Entre otras cosas, en el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona dio titulares tan incendiarios como el siguiente: “La echaron de ‘Secret Story’, quedó demostrado quién es la violenta y agresiva”.

Aunque ella dice no haber visto la entrevista de su hermano, tiene muy claro cómo quiere que sea su relación con él a partir de ahora. ¿Tiene abierta una puerta a la reconciliación? ¿Está dispuesta a arreglarlo?

Sofía Cristo no quiere reconciliarse con su hermano

A la hija de Bárbara Rey la hemos visto muy contundente en su última aparición pública ante los medios de comunicación. Asegura que no ha visto la entrevista que concedió su hermano, pero sí tiene claro que no quiere nada más con él.

“No he oído los últimos comentarios porque he llegado esta mañana de trabajar, pero voy a intentar que me afecte lo menos posible. Voy a hacer mi vida, que es lo que estoy haciendo y a estar trabajando y con la gente que me quiere”, declaraba.

Desde su coche, Sofía Cristo respondí a los periodistas que le preguntaban si tiene abierta una puerta a la reconciliación: “Para mí, no hay ninguna. Ya lo dije y no quiero hablar más”, apuntaba.

Las declaraciones de Ángel Cristo Jr. sobre Sofía

En el programa de Beatriz Archidona y Santi Acosta, el concursante de ‘Supervivientes’ aseguró que su hermana era “otra víctima” de su madre y que su relación con ella estaba “totalmente muerta”.

"La echaron de 'Secret Story' por violenta, queda reflejado quién es la agresiva y quién es la violenta. No ha aprovechado los colegios tan caros que mi madre ha pagado con el dinero del rey emérito", afirmó.