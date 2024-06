La reacción de Alejandra Osborne al comunicado que ha hecho su padre junto a Gabriela Guillén: "Sabía que iba a pasar. Me parece genial"

Alejandra Osborne ha sido pillada en plena calle y la prensa no ha dudado en preguntar su opinión respecto al comunicado conjunto que han emitido: “Me parece fenomenal, ya lo habéis leído en el comunicado, todo está arreglado, que se llevan bien y que van a hacer todo por el niño, así que me parece todo genial y fenomenal. Yo sabía que iba a pasar", declara.