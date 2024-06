Omar Sánchez desvela cómo se sintió al enterarse del embarazo de Anabel Pantoja: “Fue uno de los peores días de mi vida”

Omar reacciona a la noticia del embarazo de su exmujer, Anabel Pantoja : “El peor momento de este año para mí, sin duda alguna, ha sido cuando me levanto y me despierto con una portada de que mi expareja se queda embarazada”.

El surfero canario expresa que le pilló por sorpresa la noticia: “Me sorprendió, digo “qué pasada, ¿no?” Se quedó embarazada, pues me alegro, que lo estaba buscando , pero ese día para mi fue bastante duro porque se me juntó mi ruptura con Marina y toda la prensa llamándome. Es como que todos los astros se unieron para que fuera uno de los peores días de mi vida ”.

El surfero reflexiona sobre la posibilidad de haber sido él padre con la sobrina de Isabel Pantoja, aunque cree que “todo pasa por algo”: “No me da pena que el hijo de Anabel podía haber sido mío, pero sí es cierto que me ha sorprendido. Me impactó, pero son cosas que pasan en la vida y todo pasa por algo, ¿no?”.