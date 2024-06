Imágenes exclusivas | Alejandra Rubio y Carlo Costanzia disfrutan del amor en las aguas de Formentera

No es la primera vez que Alejandra y Carlo hacen una escapada juntos , en la isla se les ha visto en un lujoso catamarán que les ha servido de alojamiento durante el día y la noche, una escapada romántica que cuesta unos 2.000 euros diarios más combustible.

Carmen Borrego nos cuenta en 'Vamos a ver' cómo le contó su sobrina que va a ser madre y le manda un mensaje. "Después del impacto, porque no nos lo esperábamos, no es una mala noticia", decía la colaboradora en directo en plató y añadía: "Siempre que crezca la familia, que llegue un bebé yo creo que siempre da alegría".

Carmen confiesa que prefiere que sea una niña porque ya tiene un nieto y apuntaba: "Creo que a ella el pega más niña, me da la sensación que a ella, por su forma de ser, le pega más que sea una niña y le he dicho que se lo voy a criar".

Las imágenes han mostrado a la pareja en un catamarán disfrutando de unos días de vacaciones, completamente despreocupados y ajenos a la ola mediática en la que está inmersos tras la noticia. Carlo Costanzia ha aprovechado para practicar esquí acuático con tabla, mientras Alejandra le espera en el barco. La hija de Terelu Campos no parece haber dejado sus hábitos con motivo del embarazo y aparece fumando , lo que ha provocado numerosas críticas.

Esta es la primera vez que les vemos desde que anunciaran el embarazo de Alejandra. Una noticia que han dado en exclusiva y en la que confiesan que no se lo esperaban pero que muy pronto tuvieron la intuición de que algo sucedía.

La colaboradora dice en su entrevista que sentía el cuerpo "raro", un amigo compró el test de embarazo pero no esperaba que el resultado fuera positivo. Por eso, cuando supo que estaba embarazada, gritó desde el baño: "¡Amor no me lo creo!"