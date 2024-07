'Vamos a ver' comenta la comida familiar que Terelu Campos organizó para Alejandra Rubio y su yerno

'Vamos a ver’ comenta el encuentro familiar que la hija de María Teresa Campos realizó para Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, futuro padre de su hijo, en su casa de Aravaca.

Tan solo dos días después de la entrevista conjunta de Carlo y Terelu en ¡De Viernes!, donde se mostraron amables el uno con el otro, ya que son el foco mediático del momento, la madre de Alejandra Rubio abrió las puertas de su casa el pasado domingo 30 de junio, a las 15:00 de la tarde, en Aravaca, para hacer una comida familiar donde hablar alejados de los medios de comunicación sobre los asuntos familiares que no quisieron abordar en el plató.

Este encuentro es importante debido a que es la primera ocasión en la que se pueden ver de una manera más íntima, ya que las oportunidades pasadas fueron con más gente. El almuerzo duró alrededor de dos horas y eran las 17:30 horas cuando la pareja abandonaba el domicilio de Terelu para que un chófer les recogiera y les llevara a su casa.

Terelu Campos aconseja a Carlo Costanzia por su enfrentamiento en plató

Ambos han reconocido, en diferentes entrevistas, que se han visto más bien poco, pues no han coincidido mucho. Carlo y Alejandra llevan apenas cinco meses de relación y pocos han sido los planes que han hecho en familia. Por eso, el encuentro entre Carlo y Terelu en plató es tan significativo. La Campos ha comentado cómo ha percibido la entrevista de su yerno, al cual ha visto muy bien: "Me ha sorprendido".

Terelu habla muy bien de la pareja pero quiere dejar claro que no les está defendiendo, sino que habla desde la experiencia. Además, aprovecha para aconsejar a Carlo por el tenso enfrentamiento que protagoniza en directo con José Antonio León, uno de los colaboradores del programa, pues considera que le hace preguntas poco agradables. Estas han sido las palabras de la madre de Alejandra Rubio:

"Yo sé que, a veces, estar aquí no es fácil, lo digo por experiencia. José Antonio hace bien su trabajo y a veces nuestro trabajo no es agradable, pero a veces tenemos que preguntar cosas que no son bonitas para nosotros. Yo siempre digo que, mientras se pregunte con respeto, con cariño, con educación... se puede preguntar de todo. Este programa crea un clima factible para que se pueda preguntar de todo".

La pregunta de Terelu Campos a Carlo Costanzia

Terelu ha seguido la entrevista de Carlo con detalle desde la sala VIP y, al entrar a plató, Santi Acosta le da la oportunidad (ya que se incorpora al programa como colaboradora) de que le pregunta al invitado algo que se haya quedado en el tintero: "¿Eres feliz?", es su pregunta. Carlo responde que "gracias a Dios, soy muy feliz".

Tras esto, Terelu se ha querido sincerar con el novio de su hija: "Me gustaría decirle a Carlo y darle las gracias porque, para unos padres, y hablo sólo de mí, porque el padre es una persona anónima, que haya una persona que cuide y mime a tu hija, no solo es una cosa hermosa, sino que es también una tranquilidad".

Carlo Costanzia aclara por qué hicieron una exclusiva del embarazo

Una de los temas que se han abordado durante la noche ha sido el hecho de que la pareja, que siempre han defendido su privacidad, decidieran hacer una exclusiva en la revista ¡HOLA! para hablar de su futura paternidad. En este sentido, el invitado ha querido aclarar de quién fue la idea de contactar con la revista para vender esta exclusiva y así aparecer en portada, provocando un huracán mediático.

Tras calificar a Alejandra como "una mujer valiente" tras haber decidido continuar con el embarazo, Carlo no se calló ante la opinión de Alessandro Lequio, quien se mostró escéptico sobre ambos unos días antes en 'Vamos a ver'. Costanzia calificó al colaborador de "cansino" y rechazó que sea válido faltar el respeto.

Este lunes, Lequio ha respondido a Carlo tras su entrevista: "Podría darle mil respuestas, pero la verdad es que me da un poco de pereza y mi trabajo es comentar. Yo entiendo que el hijo de Mar Flores me tenga inquina y hable de mí desde el rencor, pero también lo está haciendo desde el desconocimiento y yo sería el último que le explicara la historia de su madre. Sigue sin entender que nosotros no criticamos el recurso a la entrevista, simplemente pusimos sobre la mesa las evidentes contradicciones", ha comenzado Alessandro.

