Carlo Costanzia aclara quién tuvo la idea de hacer la exclusiva del embarazo de Alejandra Rubio

"Para que se filtre de una manera fea una noticia tan bonita, prefería hacer una cosa seria y una cosa bonita, aclarando las cosas y dando una imagen positiva. Si se hubiese filtrado, no hubiese sido así", añade el invitado. Además, Carlo quiere insistir en el hecho de que la idea fue suya y que se lo propuso a Alejandra hasta que ambos llegaron a una decisión conjunta.

"Yo no puedo acudir ni siquiera al ginecólogo porque puede ser filtrado, por eso le dije que decirlo. Ella me dijo que quería contarlo en su programa (en 'Así es la vida'). Yo, como comprenderéis, no como de su programa y le dije que prefería hacerlo de esa manera, ella lo entendió y lo hicimos así. Fue mi idea", insiste.