Exclusiva| La mujer que envió el email a María José, muy clara al ser preguntada por Escassi y su extorsión: "Ya hablaré"

'Vamos a ver' habla con la mujer que envió el email a María José Suarez

La mujer que envió el email, sobre la posible extorsión: "Yo no sé nada"

Hiba Abouk responde muy enfadada tras las declaraciones de Muñoz Escassi: "¡Cómo va a ser una cita a ciegas!"

‘Vamos a ver’ ha hablado con la mujer que envió el email a María José Suarez, el cual fue el detonante de la ruptura de su relación con Alvaro Muñoz Escassi ya que asegura que se enteró de algo “muy desagradable”.

El 22 de junio María José recibía un email de esta mujer y explica que “a la vuelta del crucero yo me entero de una noticia muy desagradable". Tras esto, Escassi interponía una denuncia ante los juzgados de Madrid contra esa persona.

Después de varias conversaciones, Alvaro Muñoz Escassi y esta mujer firmaban un contrato el 27 de junio de reconocimiento de deuda por el que él retiraría la demanda y ella recibe ese pago y borraría las conversaciones, fotografías y capturas de pantalla. De acuerdo con la revista ‘Semana’, tras la revelación de este documento, más bien parece indicar que no se trata de una extorsión, sino del cobro de una deuda.

La mujer que mandó el email a María José: "Ahora mismo no puedo hablar de nada"

La mujer comienza explicando a nuestro periodista que son varios los medios de comunicación que se han puesto en contacto con ella para conocer estas informaciones, pero son pocas las palabras que nos ofrece puesto que según el acuerdo que mantiene con Escassi no puede hablar del tema ni enseñar pruebas: “Ahora mismo no puedo hablar de nada, pero ya hablaré. Respecto a la supuesta extorsión de la que se habla, ella comenta que “yo no sé nada”.

Tras coincidir en la fiesta de El Turronero y conocerse la separación de Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez, la relación entre Hiba Abouk y el jinete irrumpía con fuerza en todos los medios de comunicación.

Pocos días después y justo cuando el entorno más cercano de ambos habría reconocido que se estarían "conociendo", 'Vamos a ver' ha mostrado la primera imagen de Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez juntos en la fiesta de El Turronero.

En la instantánea, ambos aparecen juntos, muy pegaditos, sonriendo y posando junto al cantante Pitingo. Cada vez aparecen más fotos de su presunto 'roneo' y todo indica que esta amistad tan especial podría ser algo más.

Paloma Barrientos fue testigo del feeling entre la pareja

Paloma Barrientos, al igual que otros cientos de invitados, fue testigo de los numerosos gestos de cariño que se produjeron entre la pareja. La colaboradora de 'Fiesta' explicaba que el jinete y la actriz se habían visto con anterioridad solo en un par de ocasiones: "Apenas se conocían, habían coincidido antes pero muy poco".

Sin embargo, entre ellos surgió desde el principio muchísima complicidad: "Hiba acudió al evento con sus niños y Escassi estaba con ellos encantador, él es muy niñero y paseaba por allí con los niños de ella de la mano".

Escassi llevaba de la mano a los niños de Hiba

Paloma además ha contado que Escassi e Hiba, acompañada de sus hijos pequeños, estaban alojados en el mismo hotel, hotel en el que también ha pasado ella misma la noche y en el que ha podido comprobar que la pareja ha desayunado feliz: "Estaban en el comedor del hotel desayunando juntos, en compañía de los niños de ella, como en familia y con mucha complicidad".

'Vamos a ver' emite las primeras declaraciones de Hiba Abouk sobre su presunta relación con Álvaro Muñoz Escassi. La actriz se mostró bastante clara con la prensa y no escondió absolutamente nada al ser preguntada por lo ocurrido en la fiesta de El Turronero.

En el aeropuerto, con el pelo teñido de rosa y con el gesto bastante cansado, Hiba Abouk se percata de la presencia de una reportera de prensa que se acerca cada vez más hasta que le hace la primera pregunta. La actriz no suele responder cuestiones de su vida privada, pero en este caso no pudo morderse la lengua. La reportera se interesa por su relación con Escassi y ella habla: "No hay ninguna relación, hay una amistad. Como bien ha dicho él, está todo más claro que el agua".

Sin embargo, cuando la periodista pregunta "entonces la fiesta del Turronero no fue una especie de cita a ciegas, ¿no?", Hiba Abouk no puede esconder su enfado y responde de forma muy seria: "¡Pero cómo va a ser una cita a ciegas! Que no tenemos 12 años para estar así". La reportera quiere seguir interesándose por la relación de ambos y la actriz comenta: "Sabéis que yo nunca me pronuncio sobre estas cosas, él ya se ha pronunciado. No hay absolutamente nada y ya está".

Sin embargo, la periodista le quiere recordar las palabras de Escassi y ella atiende con la cara bastante seria y sorprendida: "Es que él al principio dijo como que no pasaba nada, que los dos estábais solteros... pero ahora ha aclarado como que sois amigos". Hiba Abouk, que no daba crédito a la declaración, reitera: "Pues quedaos con esto último, eso último es lo verdadero y lo que realmente hay, no hay absolutamente nada".