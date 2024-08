Primeras palabras de Daniel Guzmán tras ser condenado a multa por agresión a los okupas de su casa

El actor siempre ha negado haber participado en los hechos y no acudió a la vista oral del juicio. 'TardeAR' nos muestra sus primeras declaraciones en las que niega lo sucedido y explica por qué no acudió al tribunal.

En su mensaje, Daniel se declara "un poco sorprendido", se queja de la "falsedad de lo transmitido" y explica: "Es un juicio del que no se me citó de forma correcta y, por tanto, no me pude presentar para conocer la denuncia ni los hechos".