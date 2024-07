La reflexión de Alessandro Lequio a la infidelidad de Escassi: "¿Crees que conociéndole, María José Suárez no se entera?"

Alessandro Lequio reflexiona en 'Vamos a ver' sobre la posible infidelidad de Escasssi a María José Suárez

Lequio, sobre María José Suárez: "No ha sido la última en enterarse…a lo mejor lo consintió"

Primicia: Las primeras imágenes de Mª José Suárez tras la polémica entrevista de Álvaro Muñoz Escassi

Alessandro Lequio reflexiona en 'Vamos a ver' sobre la presunta infidelidad de Álvaro Muñoz Escassi con una chica transexual, la cual envió un email a María José Suárez explicándole lo sucedido y de la que habló en '¡De viernes!'.

“¿Por qué no puede ser cierto lo de la relación abierta? ¿Tú te crees que ella, en estos tres años, esta señora no se enteró de ninguno de los escarceos de Escassi? No ha sido la última en enterarse…a lo mejor lo consintió”, detalla Lequio.

Además, el programa ha hablado con la mujer que envió el email a María José Suarez, el cual fue el detonante de la ruptura de su relación con Alvaro Muñoz Escassi ya que asegura que se enteró de algo “muy desagradable”.

El 22 de junio María José recibía un email de esta mujer y explica que “a la vuelta del crucero yo me entero de una noticia muy desagradable". Tras esto, Escassi interponía una denuncia ante los juzgados de Madrid contra esa persona.

Después de varias conversaciones, Alvaro Muñoz Escassi y esta mujer firmaban un contrato el 27 de junio de reconocimiento de deuda por el que él retiraría la demanda y ella recibe ese pago y borraría las conversaciones, fotografías y capturas de pantalla. De acuerdo con la revista ‘Semana’, tras la revelación de este documento, más bien parece indicar que no se trata de una extorsión, sino del cobro de una deuda.

La mujer que mandó el email a María José: "Ahora mismo no puedo hablar de nada"

La mujer comienza explicando a nuestro periodista que son varios los medios de comunicación que se han puesto en contacto con ella para conocer estas informaciones, pero son pocas las palabras que nos ofrece puesto que según el acuerdo que mantiene con Escassi no puede hablar del tema ni enseñar pruebas: “Ahora mismo no puedo hablar de nada, pero ya hablaré. Respecto a la supuesta extorsión de la que se habla, ella comenta que “yo no sé nada”.

Álvaro Muñoz Escassi está en el centro de la polémica desde que se confirmara su ruptura con María José Suárez. Una separación que parecía amistosa hasta que empezaron a entrar en la ecuación más chicas en la vida del protagonista: Hiba Abouk y una mujer transexual que habría enviado hasta un email a la modelo y presentadora española.

'Vamos a ver' fue el primer medio que pudo hablar con esta chica y emitir sus primeras palabras sobre todo este culebrón: "Ahora mismo no puedo hablar de nada, pero ya hablaré". Además, en cuanto a la extorsión, tampoco quiso pronunciarse: "Yo no sé nada". Sin embargo, parece que su relato se sabrá en breve debido a que Alexia Rivas confirma en directo que "su verdad se sabrá el próximo miércoles porque va a salir en una revista".

Por otro lado estaba el papel de Hiba Abouk, con la que se le relacionó tras la fiesta de El Turronero. Ante esto, una periodista preguntó a la propia actriz y esta no pudo contestar de forma más clara y contundente: "Con Escassi no hay nada, eso está más claro que el agua. No nos estamos conociendo de nada y no nos estamos dando una oportunidad de ningún tipo".

Escassi huye corriendo al ser preguntado por la chica transexual

En el centro de Madrid y a escasas horas de dar su testimonio en el plató de '¡De viernes!', el protagonista se topa con los reporteros de prensa que le preguntan directamente por su vida personal. Muñoz Escassi, lejos de mostrar su cara amable atendiendo a la prensa, sorprendió a los compañeros mostrándose muy nervioso, tenso y corriendo a gran velocidad para no ser pillado por la reportera.

La periodista aprovecha para preguntarle: "¿Es cierto que has pagado la deuda?". Pero, lo que no esperaba es que también se interesara por la mujer con la que tenía la presunta deuda: "Álvaro, ya se sabe que es una colombiana transexual, ¿eso es cierto?". Mientras la reportera pregunta todo esto, Muñoz Escassi corre a toda velocidad, intenta pasar por caminos con obras y acelera al pasar por las esquinas para no atender a la prensa.