Nacho Cano, tras su detención: "Querían fabricar una noticia para poner la atención en otro sitio y que no se hable de la mujer de Sánchez"

La Policía Nacional detenía este martes a Nacho Cano y a una de sus colaboradoras por, presuntamente, hacer trabajar en el musical 'Malinche' a un grupo de artistas mexicanos que no cuentan con contrato en regla. Tras ser puesto en libertad, el compositor ha hablado en directo con 'Vamos ve r' para defender su inocencia .

"Que la policía decida que yo soy un criminal para dar la noticia, me detengan diez minutos y ya sale la noticia de que he estado detenido... pues todo eso es una manipulación. Que más quisieran la mayoría de los inmigrantes tener su sitio de estudios, estar cantando y bailando con sus profesores, tener una recepción del Embajador de México... Son becarios y se pidió otro papel que está en tramitación porque requiere un tiempo y lo explicarán bien mis abogados. Estos señores están subvencionados con dinero privado y me han detenido para fabricar la noticia en base a nada de que soy un delincuente", ha continuado narrando.