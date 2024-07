La reacción de Gabriela Guillén a la negativa de Bertín Osborne a hacerse la prueba de ADN: "Me fastidian las especulaciones"

Bertín Osborne ha hecho enviado un comunicado tras recibir una citación para realizarse las pruebas de paternidad con el hijo de Gabriela Guillén. El cantante no se someterá a esta prueba por considerarlo innecesario ya que ha reconocido su responsabilidad con el menor. Pero ¿Qué piensa Gabriela Guillén? 'Vamos a ver' nos muestra en primicia la reacción de la esteticista, que está muy enfadada, aunque no con el cantante...

Tras la polémica con el comunicado de Bertín, Gabriela aparecía ante los medios evidentemente seria y oculta bajo un gorro y unas gafas de sol. Eso sí, no dudaba en expresar que está muy molesta con lo que la prensa dice de ellos: "Estoy enfadada por las cosas que se inventa la gente, los periodistas y todo lo demás, yo sé lo que he dicho y ya está".

La esteticista recordaba que estamos ante una cuestión "privada" con lo que ha tomado la decisión de no comentar nada. Además, hacía una petición a los reporteros que le preguntaban: "Que se hagan especulaciones es lo que me fastidia".

Los reporteros querían saber qué piensa del hecho de que Bertín no se vaya a someter a las pruebas pero ella se mantenía en su postura: "A mí no me tiene que parecer bien o mal, está la justicia para eso. No voy a comentar al respecto".