Antonio Rossi se enfrenta a Isa Pantoja por la presunta llamada de Anabel: "Te pongo en duda porque me has mentido más veces"

La hija de Isabel Pantoja vuelve a 'Vamos a ver' para tratar de demostrar que Anabel no le llamó para pedirle un acercamiento con su madre

Isa Pantoja: "Parece que mi palabra no vale nada y que se me ponen en duda"

Isa Pantoja niega la llamada de Anabel: "Si me hubiese dicho que mi madre quería hablar conmigo, la habría llamado"

Tras anunciar a través de una videollamada que este viernes acudiría al plató de 'Vamos a ver', programa en el que trabaja como colaboradora, con pruebas que demostrarían que su prima Anabel Pantoja no la llamó por teléfono para pedirle que iniciase un acercamiento con su madre, Isa Pantoja ha cumplido su promesa.

"Estoy pensando que yo no tengo que dar explicaciones porque parece que mi palabra no vale nada y que se me ponen en duda", ha comenzado Isa Pantoja. Además, ha vuelto a mantener su versión: "Yo no le di importancia a la noticia del ingreso porque no se había dicho en este programa y la escribí para preguntarle. A los dos días, el domingo, me dijo que había hablado con ella y que estaba bien. A mí Anabel nunca me habla de mi madre ni me dice lo que tengo que hacer y tampoco se lo dice ni a mi hermano ni a mi hermano. Lo único que hablé con ella fue para preguntarle cómo estaba porque parecía que era algo grave", ha sentenciado.

Rossi también ha seguido reafirmándose en sus palabras y ha atacado a Isa: "Permíteme que yo te ponga en duda porque a mí me has mentido con temas como el ictus de tu hermano o diciendo que no querías ir a su concierto de Sevilla".

Isa se ha defendido, argumentando que siempre que ha mentido ha sido por defender a su madre: "Que alguien me diga el motivo por el que tendría que mentir ahora", ha preguntado.

Después de que Antonio Rossi e Isa Pantoja protagonizasen un enfrentamiento en el programa por sus distintas versiones sobre la presunta llamada de Anabel Pantoja a sus primos para pedirles un acercamiento con su padre, la hija de la tonadillera ha dejado claro que ella estaría dispuesta a volver a tener relación con ella.

El pasado miércoles miércoles, el periodista Antonio Rossi aseguraba en este programa que Anabel Pantoja habría llamado por teléfono a sus primos, Isa Pantoja y Kiko Rivera, para pedirles que se pusieran en contacto con su madre.

Solo unas horas después, Anabel Pantoja, muy enfadada, llamaba en directo a Leticia Requejo, periodista de 'Tarde AR' para desmentir la noticia, negando que hubiese llamado a sus primos ante el ingreso de su tía, Isabel Pantoja: "Os seguís inventando toda la película", decía.

Isa Pantoja entraba el jueves en directo a 'Vamos a ver' para desmentir la información de Antonio Rossi y confirmar la de su prima, Anabel Pantoja: "No me llamó Anabel. Hace un tiempo que no hablo con ella porque nos comunicamos por mensajes para contarme cosas de su embarazo. Casi siempre la información que tiene Rossi es verdad y yo me entero de muchas cosas de mi madre por él, pero esta vez ter la han colado pero bien", aseguraba.

"Yo hablé con Anabel el viernes pasado, pero no me pidió nada de que la llamase. Mi prima quiere meterse en esas cosas y nunca me dice nada", continuaba explicando la hija de la tonadillera.

Antonio Rossi mantenía su versión de lo sucedido: "Yo no me invento las cosas y mantengo la información. Anabel puede negarlo y está en su derecho, pero ella llamó a sus primos para que llamasen a su madre. Fue una iniciativa de Anabel, ni se lo pidió Isabel Pantoja ni tampoco Agustín", puntualizaba el periodista.

Aunque Isa Pantoja asegura que nadie le ha pedido que llame a su madre, ha dejado claro que acudiría a ver a su madre si ella se lo pidiese: "Si mi madre le dice a mi prima que la llame porque está mal, yo tengo claro que habría ido porque eso significaría que le pasa algo grave. Acercamiento está claro que no puede haber , pero voy a ser consecuente con todo lo que he dicho", se reafirmaba.

Además, Isa Pantoja recordaba el motivo por el que está distanciada de su madre: "Yo no he decidido dejarme de hablar con ella, ha sido ella la que ha decidido sacarme a mí y a mí hijo de su vida. Yo iría si me lo pidiese, pero otra cosa es que acuda yo a buscarla".

Además de desmentir la información dada por Rossi a través de esta videollamada, Isa Pantoja avanzaba que este viernes acudirá al plató con pruebas que ratifican lo que ha dicho: "Mañana lo vais a ver y lo comprobaréis".

El desmentido de Anabel Pantoja

En primer lugar, Anabel se ponía en contacto con Leticia Requejo, que transmitía que Anabel niega haber hablado con nadie: "Me dice que no ha llamado a ninguno de sus primos, que fue su prima Isa quien le pregunta por cómo estaba su madre".

A pesar de todo, Leticia insistía en su información: "La tengo muy contrastada y entiendo que es un tema muy delicado".

Anabel insistía y Miguel Ángel Nicolás leía un mensaje suyo en directo: "Es mentira, no he llamado a nadie para pedir nada y es lamentable que os seguís inventando toda la película que queréis".

La decisión de Isabel Pantoja con respecto a su salud

Por otro lado, Leticia Requejo apuntaba que Isabel ha tomado una decisión y es "no estar vinculada a Córdoba". Y es que la cantante había convertido la ciudad en el lugar en el que ocuparse de todo lo relacionado con su salud. En esta cuestión le había apoyado siempre su amiga Mariló hasta el momento en que su amistad se rompió.

Pero ¿Por qué ha decidido esto? "Echa de menos a Mariló pero Agustín ha decidido cortar toda comunicación entre su hermana y ella". De hecho, el hermano de la tonadillera habría estado en Madrid porque querría "cambiar el historial médico de su hermana" y que así "no pise Córdoba".

Al parecer, gente del círculo de Isabel "llamó a Mariló" para que acercaran posturas "porque Isabel la necesita" pero Agustín habría hecho que su hermana eligiera: "Le ha vuelto a decir 'o ella o yo' e Isabel ha optado por estar al lado de su hermano".

Ante los rumores que aseguraban que las fechas de sus próximos conciertos se quedaban en al aire, el equipo de abogados que ha contratado Isabel Pantoja ha enviado un comunicado: "Se hace alusión a que Isabel Pantoja está ingresada en urgencias" en ese momento, "siendo tal información falsa y encontrándose en ese mismo instante en su residencia de la provincia de Cádiz".

Como consecuencia, y según el comunicado al que ha tenido acceso 'Vamos a ver': "una generalidad de programas de diferentes cadenas de televisión han puesto en duda, e incluso algunos asegurándolo, que la Gira 50 aniversario se cancela, con la difusión mediática perjudicial que conlleva dicha afirmación".

Asegurando que dichas "manifestaciones y especulaciones son totalmente arbitrarias e infundadas", la tonadillera "evalúa el ejercicio de acciones legales en restitución de su honor e intimidad y la compensación de los daños y prejuicios que se le ha causado".

Tanto la productora como Isabel Pantoja esperan ver a todos sus fans el próximo 3 de agosto en su concierto de Castellón