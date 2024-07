Isabel Pantoja y su hijo están "en negociaciones" por la venta de Cantora: "Él quiere su porcentaje"

El cabildo ha decidido no congelar el segundo pago de 53.000 euros porque solo ha cancelado seis de los 17 conciertos acordados

El verano de Isabel Pantoja no está siendo tan fácil como a ella le habría gustado. A las cancelaciones de sus conciertos se suman los problemas de salud que está teniendo en las últimas semanas, problemas a los que la tonadillera ha tenido que hacer frente.

El Cabildo de Gran Canaria ha paralizado un pago a Isabel Pantoja, de 53.500 euros, estipulado en el contrato de patrocinio de su Gira 50 Aniversario. La corporación insular, que acordó el abono de 160.500 euros por la promoción turística de la Isla en 17 recitales, entiende que la tonadillera de momento ha incumplido parte del acuerdo al aplazar varios de los shows correspondientes a 2024.

"De momento se han abonado 53.500 euros, correspondientes a seis conciertos de la primera parte de la gira" y aclaró que "esta administración sólo pagará por el número de actuaciones que realice hasta el mes de diciembre y si se cumplen todos los requisitos del contrato", ha dicho Teodoro Sosa (Nueva Canarias), consejero de Presidencia del Cabildo.

En 'Vamos a ver', Antonio Rossi ha contado el motivo por el que Isabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera, con el que se encuentra distanciada desde hace ya algún tiempo, coincidirán próximamente en Castellón: "El día que Isabel Pantoja tienen su concierto en Castellón, Kiko también actúa allí.

"El mismo día que Isabel Pantoja reaparecerá en un concierto en Castellón, Kiko también actúa allí, aunque no a la misma hora porque lo hace un poco más tarde", ha apuntado el colaborador del programa.

Tras conocerse que el Cabildo de Gran Canaria ha paralizado su contrato de patrocinio con Isabel Pantoja a raíz de la suspensión de varios de sus conciertos, las dudas se sitúan en torno a la situación económica de la cantante. En 'Vamos a ver', Antonio Rossi explica en qué está centrada la artista y en qué situación está la venta de su finca, Cantora, en la que vive en Medina Sidonia.

Hace unos días, Isa Pantoja contaba que estaría dispuesta a tener un acercamiento con su madre. Pero lo que tiene claro Isabel Pantoja es que sería su madre la que tendría que tomar la iniciativa, ya que ha sido ella la que ha decidido cortar todo tipo de relación con sus hijos: "Bastaría con que me llamase o alguien me dijese que quiere hablar conmigo", ha comenzado a contar.

"Es ella la que no se quiere poner en contacto conmigo. Yo he estado en los momentos importantes, pero es verdad que yo estoy donde me dejan estar. Cuando mi madre me llame voy, mientras tanto me quedo con mi familia", ha asegurado Isa en el plató.

Además, la colaboradora ha contado cuál fue el momento de inflexión en su distanciamiento: "Fue a raíz del testimonio de mi hermano en el programa 'Cantora, la herencia envenenada' cuando no hubo marcha atrás. En ese momento se encerró, no solo conmigo, y solo nos vimos con la muerte de mi abuela".

Isa asegura no saber el motivo del comportamiento de su madre y pide que alguien se lo explique si lo conoce: "Yo tampoco entiendo que una madre no quiera saber nada de sus hijos sin ningún motivo aparente. Si alguien lo sabe, por favor que me lo diga".

"Estoy pensando que yo no tengo que dar explicaciones porque parece que mi palabra no vale nada y que se me ponen en duda", ha comenzado su discurso Isa Pantoja. Además, ha vuelto a mantener su versión: "Yo no le di importancia a la noticia del ingreso porque no se había dicho en este programa y la escribí para preguntarle. A los dos días, el domingo, me dijo que había hablado con ella y que estaba bien. A mí Anabel nunca me habla de mi madre ni me dice lo que tengo que hacer y tampoco se lo dice ni a mi hermano ni a mi hermano. Lo único que hablé con ella fue para preguntarle cómo estaba porque parecía que era algo grave", ha sentenciado.

Rossi también ha seguido reafirmándose en sus palabras y ha atacado a Isa: "Permíteme que yo te ponga en duda porque a mí me has mentido con temas como el ictus de tu hermano o diciendo que no querías ir a su concierto de Sevilla".