Según Alexia Rivas, el entorno cercano de Arantxa del Sol espera que en su entrevista cuente "todas las perrerías que le hizo Ángel Cristo"

"Ayer hablé con el entorno más cercano de Arantxa del Sol y les pregunté qué esperan de la entrevista de esta noche y hasta a dónde está dispuesta a llegar Arantxa. Su respuesta es que esperan que no se deje nada en el tintero y que cuente todas las perrerías que le hizo Ángel Cristo Jr.", ha explicado la colaboradora.

Estas especulaciones no pasaron desapercibidas para Arantxa, quien en un momento de impulso, decidió tomar cartas en el asunto propinándole unas collejas a Ángel, según ha contado ella. Sin embargo, la versión del hijo de Bárbara Rey es algo diferente y deja todavía en peor lugar a su excompañera de reality.

"Me voy a revisar dos guitarras que tengo que ensayar con mi grupo. Todas las respuestas están en mis entrevistas. Que vean mis programas porque todas las dudas saldrán respuestas, lo que pasa es que la gente no presta atención o no las ha visto", ha respondido el hijo de Bárbara Rey y Ángel Cristo cuando le han preguntado si está preocupado por la demanda que le ha interpuesto su madre.