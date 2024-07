Un hombre con síndrome de Diógenes aterroriza a sus vecinos con amenazas: "La basura son ellos"

Un hombre con síndrome de Diógenes aterroriza a sus vecinos en Maracena (Granada). Denuncian que no pueden ni abrir la puerta por el fuerte hedor, que les ha destrozado el portal y que incluso les ha amenazado de muerte. Al parecer, el hombre tiene diagnosticado un problema de salud mental pero lleva años sin medicarse y su familia no ha podido incapacitarle.

Los vecinos han grabado todo tipo de vídeos en los que vemos cómo se va dejando la música a todo volumen. Además, se enfrenta a ellos. "Echa para allá, no te me arrimes ¿Dónde vas?", le preguntaba uno de ellos al sentirse intimidado.

Decía no notar ningún olor, Paco le demostraba que no podía ni abrir la puerta por los deshechos, pero él le respondía: "Tengo síndrome de Diógenes, no me molesta nada, me molestan los vecinos, que son ellos la basura".