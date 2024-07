El drama de una familia exiliada por las amenazas de dos vecinos: "Consumen drogas desnudos y dicen que nos van a cortar el cuello"

La víctima, sin mostrar la cara, cuenta que compró su piso hace nueve meses sin saber que delante vivían dos vecinos con antecedentes penales y que se "drogan desnudos en el balcón"

"Empezaron con la música a todo volumen, parecía un festival todo el día. Intentamos mediar por las buenas y al final llamamos a la Policía Local", sentencia

El infierno de esta familia: "Ahí empezaron las amenazas de muerte, 'os vamos a matar', 'perra', guarra', 'chivata, te vamos a cortar la lengua como en la cárcel"

'Vamos a ver' entrevista en directo a una mujer que está siendo víctima del comportamiento inadmisible de dos vecinos que tienen antecedentes penales a sus espaldas. La mujer no quiere dar la cara, ha recibido amenazas y ahora ha tenido que marcharse de su barrio por miedo a que la situación se agrave todavía más.

La víctima compró un piso hace tan sólo nueve meses y ya no puede más. Sus vecinos de enfrente le están haciendo la vida imposible tanto a ella como a su hijo de ocho años, no da crédito con la situación que está viviendo día tras día y quiere hacer pública el drama que sufren los vecinos. Con la voz distorsionada y el tono bastante emocionado, la víctima cuenta su versión: "Es una pesadilla lo que estamos viviendo, me compré la vivienda hace unos meses en un barrio tranquilo, los vecinos son maravillosos, pero ellos...".

"Empezaron con la música a todo volumen, parecía un festival de mañana, tarde y noche. Yo intenté mediar con ellos por las buenas y de forma amistosa, para no tener que llamar a la policía, pero viendo que a mi pareja le dijeron 'como vuelvas a venir, te rebanamos el pescuezo'...". Sin embargo, el infierno empezó cuando los vecinos conflictivos supieron que habían llamado a la Policía Local: "Ahí empezaron las amenazas de muerte, 'os vamos a matar', 'perra', guarra', 'chivata, te vamos a cortar la lengua como en la cárcel".

"Se ponen desnudos por completo en el balcón, gritando '¡viva la droga!' y consumiendo drogas desnudos en el balcón", describe la situación que ve diariamente desde su ventana. La víctima ha intentado conseguir apoyo de todos los vecinos y no ha conseguido nada: "Me dicen que llevan muchos años aquí en el barrio, que son bastantes peligrosos, tienen delitos que no son precisamente leves y nadie quiere enfrentarse a ellos por miedo a las represalias que puedan tener".