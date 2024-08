Una víctima de la estafa de los padres de Nadia Nerea: "Me obsesioné tanto con ayudarla que caí enferma"

Nada más conectar en directo con la entrevistada, no ha podido evitar romper a llorar al recordar todo lo que ocurrió: “No puedo evitar emocionarme… No nos olvidemos de que Nadia era una niña”, aseguraba.

La periodista no ha vuelto a tener contacto con Margarita Garau y Fernando Blanco, pero sí sabe cómo se encuentra la hija de estos por amigos que tienen en Mallorca: “Ella vive en el cuerpo y la mente de una niña de doce años. No deja de ser una niña enferma. Se me parte el corazón porque la que sufre es ella”.

“A mí me llegaron a presionar porque me obsesioné con Nadia, nos volvimos un poco locos todos. Me obsesioné de tal manera que caí enferma porque no podía con tanto peso”, afirmaba la entrevistada.