Manuel Santiago, amigo de la familia del menor muerto tras huir de la Policía en Torrente: "Solo queremos saber la verdad"

Sobre los delitos por los que el menor tenía que ingresar en un centro , Manuel nos ha dado los datos que conocía: "No eran delitos de sangre, solamente cosas de juventud que tampoco eran para que el chico estuviese así".

Además, este vecino de la zona en la que ha sucedido la tragedia, nos ha explicado el motivo por el que el menor no ingresó en el centro de menores cuando le correspondía: "No sé el motivo por el que no fue cuando debía, pero imagino que querría entrar un poco más tarde porque era joven e igual se fue a tomar algo con sus amigos o algo así".