Carmen Borrego responde a los ataques de Gustavo Guillermo: "Yo no juego a insinuar"

"No quiero saber nada de ella", ha dicho Gustavo Guillermo en el programa 'Fiesta' y lo ha hecho después de que Carmen Borrego le pidiera que no "enguarre" su vida familiar. Ahora es Carmen la que responde a los ataques desde 'Vamos a ver'.

Carmen borrego pidió a Gustavo que no 'enguarre' su vida familiar como así cree que hizo en su última intervención televisiva en la que dijo que Carmen iba perdiendo a personas muy importantes en su vida, como a su hijo Jose.

Las polémicas declaraciones de Gustavo Guillermo

Ese comentario acabó con la paciencia de Carmen, que no dudó en responder y la réplica de quien fuera el hombre de confianza de su madre, llegaba en el programa 'Fiesta'.

"Yo no he dicho que no se ocupe de su madre", se defendía Gustavo, que acusaba a Carmen de tener un doble discurso con respecto a él: "Dice que no dice nada sobre mí, pero tengo amigos y contactos, a la espalda dice cosas. A mí me preguntan y respondo".

Eso sí, reconocía su error hablando del hijo de Carmen, la definía como "una de las mejores madres" que ha visto nunca, pero añadía: "Ella actúa de una manera que no me gusta y yo la bloqueo".

Pero ¿A qué se refiere? A Gustavo no le gustó lo que Carmen y Terelu dijeron de él durante su paso por 'GH VIP', reality durante el que no se sintió arropado: "Yo no he tenido ningún apoyo de ellas, lo contrario".

La respuesta de Carmen Borrego a Gustavo Guillermo

"No quiere saber nada de nosotros, pues yo te deseo lo mejor, que seas feliz, nada más", respondía Carmen desde el plató de 'Vamos a ver', pero dejaba clara su incoherencia: "Lo que no puede ser es que no quiera saber nada de nosotras pero en un plató de televisión sí quiera, pero en la calle no, pero tú eres el que me bloquea y el que manda un mail diciendo que te marchas".

"No hemos dicho nada, yo te he apoyado a ti en 'GH' y quien diga que no, miente", recordaba Carmen, que decía no tener ningún problema: "Tú tienes tu vida y yo la mía".

"Que seas feliz, que te vaya bonito, yo no te he bloqueado, lo que yo hable en privado será mi problema, solo faltaba que tuviera que dar explicaciones de lo que hablo en privado", se quejaba la colaboradora.

Para Carmen, las insinuaciones son peores que las afirmaciones y lanzaba un mensaje: "Yo no juego insinuar, el día que tenga que hablar.. A lo mejor no tengo nada que decir, pero si tuviera que hacerlo, hablo y punto".

El origen del distanciamiento entre Carmen Borrego y Gustavo Guillermo

Carmen recordaba que fue Gustavo quien presentó su renuncia y dejó de trabajar con su madre. Además, insistía en que ella no le ha echado de su vida sino que fue él quien la bloqueó: "El detonante lo ha detonado él porque es el que me ha bloqueado".

Y es que ella tan solo desmintió unas palabras de Gustavo, que dijo en un plató lo que Carmen no le había dicho: "Se indignó".

