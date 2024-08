Un reportero de 'VAV' capta en directo la detención del presunto asesino de una mujer de 90 años en Murcia

"Nunca pensé que fuera capaz de matar a mi abuela, no le creí capaz de algo así, pensé que iría a por mí o a por mi hermano, no a por ella. Mi abuela no se metió en medio, ella estaba tranquilamente en su casa y él se metió allí y la escuchamos gritar, sentí un golpe y cuando me di cuenta de que había saltado a casa de mi abuela ya era demasiado tarde, ella ya estaba tirada en el suelo. No es verdad lo que se está contando de que yo me oculté en casa de mi abuela, yo me encerré en mi casa por miedo a que nos hiciera algo a mi pareja o a mí, pero no es verdad que mi abuela se metiese a defenderme".