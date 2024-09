Familia de Ester, última víctima de Dinamita-Montilla: "Él es el culpable. Que se haga justicia y no salga de la cárcel"

Este martes , 'Vamos a ver' ha hablado en directo con la familia de Ester, que ha pedido justicia para el asesinado de la sevillana. Pepa, madre de Ester, y Raquel su hermana, nos han contado su desesperación: "Estamos mal porque llevamos más de un año sin respuesta. Todavía no nos han dado sus restos mortales y necesitamos que descanse en paz para poder seguir con nuestro duelo".

Ambas han asegurado que siempre han sospechado que fue 'Dinamita Montilla' la persona que acabó con la vida de Ester : "Cuando vimos los vídeos de TikTok y cuando nos enteramos que fue la última persona que estuvo con ella, sabiendo los crímenes que ha cometido, no hay otra persona. Es él seguro".

Además, nos ha contado los mensajes que presuntamente le mandó su hija Ester: "Ponía que se iba con una amiga a Argentina, le mandé un audio y me di cuenta de que mi hija no era la que me estaba enviando los mensajes".